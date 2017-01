Spendenaktion für Tierheime ein voller Erfolg

25.01.2017, 15:49 Uhr

Die vier Tierschutzorganisationen in Wien, Innsbruck, Klagenfurt und Hirschbach/OÖ, die im Rahmen der Spendenaktion unterstützt werden, leisten wertvolle Arbeit im Interesse der Tiere und konnten bereits tausenden Lebewesen helfen. In diesen Tierheimen finden verstoßene oder ausgesetzte Tiere eine sichere Bleibe, kompetente Betreuung und medizinische Versorgung. Der Großteil der Tiere sind Hunde und Katzen, aber auch Kleintiere wie Kaninchen verweilen dort. Auch auf eine umfassende Aufklärung zur Tierhaltung wird großer Wert gelegt.Bildtext: Markus Spörr übergibt das Tierzubehör an Tierheimleiterin Simone Ostermünchner