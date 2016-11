Tag der offenen Tür und Adventmarkt im Haus der Würde am Stadtplatz

Am Samstag 03.12.2016 laden LeoKinderhaus und LeonardoSchule von 10 Uhr bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Dabei können sich interessierte Eltern über die Grundsätze und Ziele sowie den Tagesablauf und die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen informieren. Gleichzeitig findet ein Benefiz-Adventmarkt statt.

Am Stadtplatz 52 in Wels befinden sich das LeoKinderhaus für Kinder von 2 bis 6 Jahren und die LeonardoSchule für Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren.

LeoKinderhaus und LeonardoSchule sind Orte, an denen Kinder sich in vertrauensvollem Miteinander mit anderen Kindern und den Pädagogen entwickeln können. Die Schüler arbeiten in jahrgangsübergreifenden Gruppen und in dem ihrer individuellen Entwicklung entsprechendem Tempo. Ihre angeborenen Neugierde und die jeweiligen Interessen sind die Triebfedern ihres Tuns. Ein wichtiges Ziel ist die Entfaltung des persönlichen Potentials jedes Kindes im Austausch mit der Gruppe. Mit diesem Vertrauen in und der Freude an ihrer selbstständigen Arbeit starten die Jugendlichen als Absolventen ins Leben.Die LeonardoSchule besitzt das Öffentlichkeitsrecht. Dies bedeutet eine staatliche Anerkennung der von der LeonardoSchule verliehenen Zeugnisse.Passend zur Vorweihnachtszeit kann man bei einem Häferldas heurigean den Fenstern der Schule bestaunen, von Kindern angefertigte Weihnachtsdekoration erwerben, sich mit von Eltern gebackenenversorgen und ein großes. Der gesamte Erlös wird zugunsten der Kinder und Jugendlichen verwendet.