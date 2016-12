Taxifahrer rettet Betrunkenem das Leben

03.12.2016, 15:17 Uhr

Ein Mann aus Sattledt verdankt sein Leben wohl einem jungen Taxilenker aus Wels.

WELS. Am Welser Stadtplatz stieg ein Mann in ein Taxi und ließ sich nach Sattledt fahren. Dort angekommen sagte er dem Taxilenker, er wolle von einem Bankomaten noch Geld beheben. Doch der Mann lief plötzlich davon. Der Taxifahrer verfolgte den Mann und verständigte zudem die Polizei. Den Polizeibeamten half der Taxifahrer bei der Suche nach dem flüchtigen Mann, der offensichtlich schon mehrfach gestürzt war. Sie fanden den Mann am Boden sitzend und orientierungslos zwischen Sträuchern. Der Mann war betrunken, durchnässt und offensichtlich unterkühlt. Da es Minusgrade hatte, wäre der Mann, so die Polizei, ohne die erfolgreiche Suchaktion in der Nacht im Freien vermutlich erfroren.