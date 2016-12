Tipps für Last-Minute-Geschenke

13.12.2016, 13:46 Uhr

Die BezirksRundschau gibt Tipps für alle, denen bislang die Zeit, Lust oder die passende Idee fehlte.

BEZIRK. Weihnachten rückt immer näher und es blieb noch keine Zeit für das Kaufen von Geschenken? In vielen Fällen wird aus Zeitnot auf Gutscheine zurückgegriffen. Doch es gibt auch Geschenke, mit denen man nicht viel falsch machen kann und die ebenso schnell zu bekommen sind. So zum Beispiel ein Geschenkskorb vom Apfelhof Gatterbauer, der zwischen zehn und 30 Euro kostet. "Der steht dann nicht herum, sondern ist etwas zum Genießen", sagt Inhaber Georg Gatterbauer. Der Inhalt des Korbs kann aus Glühmost, alkoholfreiem Apfelpunsch, Säften, Apfelchips, Apfellebkuchen, Apfelbrot, Most, Honig, Apfelmus und verschiedenen Marmeladen kombiniert werden. Urlaubsfeeling versprüht beispielsweise eine Hängematte von Hermanns Art of Shoes. "Das ist Urlaub für zuhause. Und relaxen ist ja auch in der stressigen Weihnachtszeit wichtig", meint Geschäftsinhaber Hermann Stuchlik. Eine weitere Idee für ein Last-Minute-Geschenk ist eine kuschelige Decke für die kalte Jahreszeit. Bei Almhofer Architektur + Wohnen in Wels gibt es verschiedenste Decken in unterschiedlichen Farben aus Kunstfell, Kunstfaser oder Baumwolle. Sehr beliebte Geschenke sind zu Weihnachten auch Parfums, etwa in der Adler Parfumerie ab 40 Euro erhältlich. Nachdem im Sommer eher leichte, frische Düfte dominieren, sind dies im Winter schwere und exklusive.