29.09.2016, 20:38 Uhr

Wimsbacher Museen beteiligen sich bei "Langer Nacht" am 1. Oktober 2016

Am 1. Oktober 2016 können von 18:00 bis 01:00 (am 2. Oktober) mit dem Kauf eines regionalen Tickets (Kosten: € 6,--) sieben Museen erlebt werden. Im Rahmen der ORF-Aktion „Lange Nacht der Museen“ öffnen Vorchdorfer und Bad Wimsbacher Museen ihre Türen mit einem umfangreichen Rahmenprogramm.

Das Ticket umfasst auch den Shuttledienst zwischen den Museen. Ab 19:00 Uhr und weiters zu jeder vollen Stunde fährt ein Shuttlebus vom Schlossplatz Vorchdorf bzw. Marktplatz Wimsbach die beteiligten Museen an.

Letzte Fahrt ist 1:00 Uhr.

Gefällt mir