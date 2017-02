Zahlen und Fakten zum Arbeitsjahr der Welser Ordnungswache

08.02.2017, 15:59 Uhr

Abmahnungen genügen seltener

In 159 (2015: 217) Fällen nahmen die Mitarbeiter Kontrollaufgaben wie etwa von Alkoholverboten oder der Gewerbeordnung wahr. In 340 (2015: 520) Fällen stellten die Mitarbeiter Anzeigen beziehungsweise Organmandate in den Bereichen Bettelei, Ge- und Verbote, Hundehaltung sowie Alkoholverbot aus. 56 (2015: 228) Mal reichten dabei entsprechende Abmahnungen oder Aufklärungen aus. 54 (2015: 49) Mal kontaktierten die Mitarbeiter die Feuerwehr, Rettung oder Polizei. In 58 (2015: 43) Fällen wandte sich letztere an die Ordnungswache, beispielsweise wegen entlaufener oder verletzter Tiere. 16 Mal halfen Mitarbeiter der Ordnungswache mit, abgängige Bewohner der Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz in der ehemaligen Dragonerkaserne wieder zu finden.