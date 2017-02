ZIS - Projekt (Zeitung in der Schule) am RG Lambach

05.02.2017, 10:49 Uhr

Zeitungsprojekt der 4. Klassen am Stiftsgymnasium Lambach





Vier Wochen dauerte das Zeitungsprojekt der 4.Klassen, in dessen Rahmen im Deutschunterricht die `Oberösterreichischen Nachrichten` gelesen, analysiert und oft auch heiß diskutiert wurden. Ein weiteres Element dieser Aktion bestand in der Arbeit mit einer Übungszeitung im Layout der OÖN, die inhaltlich ganz auf die Altersgruppe der LeserInnen zugeschnitten war und durch Unterrichtsmaterialien ergänzt wurde.Anhand eines Filmes konnten die SchülerInnen erleben, wie ein Zeitungsbericht in der OÖN-Redaktion entsteht und wie viele Rädchen ineinandergreifen müssen, bis die fertige Tageszeitung in den Postkästen der LeserInnen landet.Natürlich übten sich die Mädchen und Burschen der 4 A und 4 B auch selbst im Verfassen journalistischer Textsorten.Zum Abschluss des Projektes besuchte der OÖN-Redakteur Erik Famler die beiden 4. Klassen. Dabei berichtete er über seinen Werdegang als Journalist, über den Arbeitsalltag eines Zeitungsredakteurs und beantwortete ausführlich die Fragen der SchülerInnen.Das Zeitungsprojekt war nicht nur informativ, sondern brachte auch Abwechslung in den Unterricht und gewährte Einblick in die vielfältige Welt der Medien und somit auch in eine interessante Berufssparte.Erfreuliches Detail am Rande: Zeitungsabonnement und Arbeitsmaterialien in Klassenstärke sowie der Besuch des Redakteurs waren kostenlos.Mag. Ingrid Brandl