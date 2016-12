Großer Andrang bei den Verkehrssprechstunden

05.12.2016, 10:00 Uhr

Stadtrat Hoflehner will flächendeckendes Verkehrs- und Sicherheitskonzept erarbeiten.

WELS. Das Thema Verkehr bewegt die Gemüter in Wels. Das zeigt der Zustrom bei den Sprechtagen, die Stadtrat Klaus Hoflehner im vergangenen Halbjahr in den Stadtteilen abgehalten hat. Zwischen Juli und November war er in der Pernau, in Lichtenegg und in der Neustadt unterwegs, um in Einzelgesprächen über Verkehrsthemen zu diskutieren. Stets dabei waren auch die Experten der Magistrats-Dienststellen Verkehrsrecht und Stadt- und Verkehrsplanung. Insgesamt wurden rund 100 Anliegen alleine bei den drei Sprechtagen in den Stadtteilen aufgenommen. Diese werden nun in den zuständigen Dienststellen geprüft und bearbeitet. Hoflehner will sich auch künftig für die Verbesserung der Verkehrssituation in der Stadt stark machen. "Ich möchte in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsreferenten und der Polizei ein die Stadtteile übergreifendes Verkehrskonzept und ein Sicherheitskonzept für den Stadtverkehr erarbeiten", kündigt der Verkehrsstadtrat an.

"Die vielen Vorsprachen zeigen, dass es im Bereich Verkehr sehr viel zu tun gibt in Wels. Der enge Kontakt zu den Bürgern ist mir dabei wichtig", betont Stadtrat Hoflehner. Er wird auch 2017 wieder regelmäßig Sprechtage in den Stadtteilen anbieten. Heuer war er zwischen Juli und November in der Pernau, in Lichtenegg und in der Neustadt, um in Einzelgesprächen über Verkehrsthemen zu diskutieren. Stets dabei waren auch die Experten der Magistrats-Dienststellen Verkehrsrecht und Stadt- und Verkehrsplanung (Bild).Insgesamt wurden rund 100 Anliegen alleine bei den drei Sprechtagen in den Stadtteilen aufgenommen. WELS (ph). Das Thema Verkehr bewegt die Gemüter in Wels. Das zeigt der Zustrom bei den Sprechtagen, die Stadtrat Klaus Hoflehner im vergangenen Halbjahr in den Stadtteilen abgehalten hat. Zwischen Juli und November war er in der Pernau, in Lichtenegg und in der Neustadt unterwegs, um in Einzelgesprächen über Verkehrsthemen zu diskutieren. Stets dabei waren auch die Experten der Magistrats-Dienststellen Verkehrsrecht und Stadt- und Verkehrsplanung. Insgesamt wurden rund 100 Anliegen alleine bei den drei Sprechtagen in den Stadtteilen aufgenommen. Diese werden nun in den zuständigen Dienststellen geprüft und bearbeitet. Einiges konnte durch Information sofort geklärt werden, vieles ist in Bearbeitung, manche Fälle sind jedoch für die Stadt Wels auch beim besten Willen nicht lösbar. Meistens sind das Themen, die bereits eine lange Vorgeschichte haben. Vor allem über Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an Geschwindigkeitsbeschränkungen halten, und parkende Autos in stark besiedelten Wohngebieten ärgern sich viele Anrainer. Hoflehner will sich auch künftig für die Verbesserung der Verkehrssituation in der Stadt stark machen. "Ich möchte in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsreferenten und der Polizei ein die Stadtteile übergreifendes Verkehrskonzept und ein Sicherheitskonzept für den Stadtverkehr erarbeiten", kündigt der Verkehrsstadtrat an.