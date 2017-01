Welser wird neue Landeschefin der OÖVP Frauen

29.01.2017, 15:03 Uhr

Seit 2002 hatte Schulz diverse Funktionen innerhalb der OÖVP inne und war auch Messpräsidentin in Wels. „Es freut mich den gemeinsamen Weg mit den OÖVP Frauen zu gehen und unser politisches Verständnis in der Gesamtorganisation der ÖVP einzubringen. Frauenleben verlaufen in Lebensabschnitten mit unterschiedlichen Bedürfnissen – diese zu thematisieren ist notwendig, um die besten Rahmenbedingungen für Frauen in Oberösterreich zu ermöglichen.“

Als ihre 1. Stellvertreterin wurde DI Elisabeth Spitzenberger einstimmig nominiert. Sie war bisher Finanzreferentin des Landesvorstands und lebt mit ihrer Familie in Linz. „Politische Entscheidungen können nur profitieren, wenn wir die Vielfalt der weiblichen Blickwinkel in die Diskussion miteinbringen und uns nach Kräften dafür einsetzen, dass möglichst viele der weiblichen Anliegen zur Umsetzung gelangen.“„Ich freue mich, dass mit Mag. Doris Schulz die OÖVP Frauen wieder eine starke Stimme bekommt, die sich gemeinsam mit ihrer ersten Stellvertreterin DI Elisabeth Spitzenberger und einem vielfach engagierten Team für die Frauen in OÖ einsetzen wird“, ist Landesleiterin Abg.z.NR Claudia Durchschlag überzeugt.Der Landestag der OÖVP Frauen, bei der die designierte Vorsitzende und ihr Team von den Mitgliedern gewählt werden, findet am 6. Mai in Wels statt.