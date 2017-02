57. Radsaison-Eröffnungsrennen am 26. März 2017 in Leonding

10.02.2017, 18:08 Uhr

In Leonding werden neben den Elitefahrern auch 55 Junioren und 55 Amateure starten, die eine Strecke von 86,4 Kilometer zu absolvieren haben. Mit rund 330 Fahrern ist in Leonding ein Rekordstarterfeld vertreten. Die VIP-Ausfahrt mit einer Streckenlänge von 22 Kilometern findet um 11.30 Uhr statt. Alle heimischen Topteams werden bei diesem traditionsreichen Radklassiker an den Start gehen. „Nach dem Winter sind die Teams topmotiviert und wollen sich vor heimischen Publikum in Topform präsentieren“, so OÖ. Radsportpräsident Paul Resch.Bildtext: Im Vorjahr siegte Stephan Rabitsch vom Team Felbermayr Simplon Wels beim Saisoneröffnungsrennen in Leonding