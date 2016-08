ATSV Stadl-Paura Juniors: Überlegener 5:1-Heimsieg gegen Union Regau (1:1)

29.08.2016, 10:37 Uhr

VORSCHAU:

Weiterlesen auf der Homepage des ATSV Stadl-Paura unter:(Foto: Copyright by Rudi Knoll)Nach dem verdienten 5:1-Heimsieg gegen Union Regau folgt am Samstag, 03. September 2016 das schwere Auswärtsmatch gegen ASKÖ Vorchdorf für unsere Juniors. Die Petrov-Elf führt derzeit die Tabelle in der Bezirksliga Süd, gemeinsam mit SV Pichl, an. Unser Gegner liegt, nach einem Sieg und einem Remis, mit zwei Punkten Rückstand auf dem guten dritten Tabellenplatz. Die Petrov-Elf wird wieder alles daran setzen, die Tabellenführung zu verteidigen und die Punkte aus Vorchdorf mitzunehmen. Das Match wird um 16.00 Uhr am Sportplatz in Vorchdorf angepfiffen. Über zahlreiche Fans und stimmkräftige Unterstützung würde sich unsere Mannschaft sehr freuen!