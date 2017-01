Ausstellung "Twentyone Pieces" in Wels faszinierte auch das Team Felbermayr Simplon

19.01.2017, 22:32 Uhr

Jetzt fand der Auftakt zur Ausstellung "Twentyone Pieces" des Ausnahmekünstlers in der Stadtgalerie Wels statt, wobei Radrahmen im Original oder als Fotografien präsentiert werden. Seine Kunstwerke, welche die Herzen von Radsportbegeisterten höher schlagen lassen, ließen sich natürlich auch Vertreter des erfolgreichen Profi-Radclubs Team Felbermayr Simplon Wels nicht entgehen. Daniel Repitz und Harald Benesch zeigten sich bei der Vernissage von den Werken des Maestro begeistert. Schwer beeindruckt dabei war auch Radprofi Daniel Lehner aus Thalheim, der ab heuer wieder für das Team Felbermayr Simplon Wels in die Pedale tritt. Denn Pegoretti gestaltet nicht nur Kunstwerke, er entwarf auch Rahmen, die unter anderem von Radgrößen wie Miguel Indurain, Marco Pantani, Stephen Roche oder Mario Cipollini, der auch schon in Wels beim Innenstadtkriterium angetreten ist, gefahren wurden.Bildtext: Die Werke des Künstlers Dario Pegoretti beeindruckten auch Radprofi Daniel Lehner und RSW-Gesellschafter DI Harald Benesch (v. li. n. re.)