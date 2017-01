Daniel Lehner ab sofort beim Welser Profi-Radteam

02.01.2017, 07:27 Uhr

Der 22-jährige Teamplayer kann bereits einige große Erfolge vorweisen: So belegte er bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft Berg den 2. Platz und gewann die U-23 Gesamtwertung der Radbundesliga. Auch bei der Österreich-Rundfahrt konnte er bereits groß aufzeigen und einen Tag im Bergtrikot fahren. Daniel Lehner hat beim Welser Club mit 13 Jahren das Rennradfahren begonnen und geht nach zwei wichtigen Jahren beim Team Vorarlberg topmotiviert in die neue Rennsaison. Allein in der heurigen Saison, bei der er sich unter anderem einen Podestplatz bei einem UCI-Rennen zum Ziel gesetzt hat, wird der Lokalmatador rund 25.000 Kilometer Renn- und Trainingskilometer absolvieren.Bildtext: Daniel Lehner startet 2017 für das Welser Profi-Radteam