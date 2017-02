Felbermayr-Express will in Kroatien auf das Podest

11.02.2017, 13:02 Uhr

Die Welser Equipe absolviert Ende Februar ein intensives Trainingslager in Kroatien, um sich den letzten Feinschliff für die lange Rennsaison 2017 zu holen. Insgesamt hat die Welser Equipe heuer 105 Renntage geplant. Die nächsten Rennen sind am 26. Februar der Grand Prix Izola in Slowenien, am 1. März der Grand Prix Umag und am 4. März die Porec Trophy. Die erste Rundfahrt des Jahres findet mit der Istrian Spring Trophy vom 9. Bis 12. März statt.Bildtexte: Topmotiviert geht die Welser Equipe in das 2. Saisonrennen 2017