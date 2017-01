Felbermayr-Profi Georg Zimmermann startet mit deutschem U-23 Nationalteam bei der Mallorca Challenge

25.01.2017, 17:57 Uhr

Zimmermann geht 2017 in seine zweite Rennsaison für das Team Felbermayr Simplon Wels. Im vergangenen Jahr konnte er einige Erfolge feiern und unter anderem als aktivster Fahrer bei der Czech Cycling Tour ausgezeichnet. Zimmermann möchte heuer sein 1. Rennen für den Felbermayr-Express gewinnen. Als größte sportliche Ziele nennt er eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen und bei der Tour de France. Der Bergspezialist gilt als großer Kämpfer. „Heuer habe ich mir einen Podestplatz bei einem UCI-Rennen zum Ziel gesetzt. Wenn die 8.000 Kilometer umfassende Vorbereitung optimal verläuft, sollte das möglich sein“, so Zimmermann. Darüber hinaus will er bei den Internationalen U23-Rennen in Gent-Wevelgem und bei der Ronde van Vlaanderen einen Platz unter den Top 15 erreichen.Bildtext: (Foto honorarfrei, Fotonachweis Zimmermann) Georg Zimmermann (4. v. li.) startet mit dem deutschen Nationalteam auf Mallorca