Georg Zimmermann geht bei den Welser Radprofis in seine 2. Rennsaison

14.01.2017, 08:10 Uhr

Das Team Felbermayr Simplon Wels wird im nächsten Jahr wieder zahlreiche anspruchsvolle Rennen im In- und Ausland fahren. Der Bergspezialist aus Bayern gilt als großer Kämpfer und kann den Saisonstart im Februar 2017 kaum erwarten. „Heuer habe ich mir einen Podestplatz bei einem UCI-Rennen zum Ziel gesetzt. Wenn die 8.000 Kilometer umfassende Vorbereitung optimal verläuft, sollte das möglich sein“, betont Georg Zimmermann. Darüber hinaus will er bei den Internationalen U23-Rennen in Gent-Wevelgem und bei der Ronde van Vlaanderen einen Platz unter den Top 15 erreichen.Bildtext: (Foto honorarfrei, Fotonachweis RSW) Georg Zimmermann