Gregor Raggl neuer Österreichischer Querfeldein-Staatsmeister 2017

08.01.2017, 17:05 Uhr

Nachdem Titelverteidiger Alexander Gehbauer krankheitsbedingt absagen musste war klar, dass es 2017 einen neuen Österreichischen Querfeldein-Staatsmeister geben wird. Auf der schneebedeckten Strecke, die sich bei leichtem Schneefall und bei -4 Grad Celsius in einem perfekten Zustand präsentierte, waren die technischen Fähigkeiten der Fahrer besonders gefragt. In einem schnellen Rennen war Gregor Raggl eine Klasse für sich und siegte mit einer Zeit von 1:03:54 Stunden (Schnitt 26,3 km/h) und einem Vorsprung von 48 Sekunden auf MTB Eliminator Weltmeister Daniel Federspiel. Dritter wurde Felix Ritzinger (Sportunion Bikestore.cc Team) mit einem Rückstand von 3:50 Minuten. Pech hatte Lokalmatador Dominik Hager (RC ARBÖ Grassinger Lambach), der aufgrund eines Reifendefektes fast eine gesamte Runde (2,8 Kilometer) laufend absolvieren musste und damit chancenlos war.Bei den Damen wurde die Wienerin Nadja Heigl ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte mit sechs Sekunden Vorsprung vor Lisa Pasteiner (GHOST Factory Racing und Silke Mair vom RC Arbö Felbermayr Wels. Bei den Amateuren sicherte sich der Oberösterreicher Thomas Mair (RC ARBÖ Felbermayr Wels) den Titel. Das Rennen war auch von einigen Defekten und Stürzen geprägt, die allesamt glimpflich verlaufen sind. Seit den frühen Morgenstunden wurde die Strecke von zahlreichen Helfern perfekt vorbereitet.Die Querfeldein-Staatsmeisterschaften wurden auf einer schnellen und hügeligen 2,8 Kilometer langen Strecke ausgetragen. Highlight war der Start auf der Trabrennbahn in Stadl-Paura. 550 Meter wurden mit Geschwindigkeiten von über 40 km/h auf sandigem Untergrund absolviert, ehe es ins Gelände ging. Die Teilnehmer fanden ein optimal organisiertes Rennen mit einer perfekten Infrastruktur in der Halle des Pferdezentrums vor.Bildtext: (Foto honorarfrei, Fotonachweis Füreder) Zahlreiche Zuschauer verfolgten das spannende rennen in Stadl-Paura