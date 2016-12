Helge Payer: "Allein schon die Frage löst Gänsehaut aus"

13.12.2016, 14:02 Uhr

Rapid-Urgestein Helge Payer, aufgewachsen in der Welser Otto-Loewi-Straße, blickt zurück auf die schönsten und bittersten Momente in seiner Torwart-Karriere.

WELS/WIEN. Helge Payer hat eine bewegte Laufbahn als Torhüter hinter sich. Doch auch vor dem 37-jährigen Familienvater, der schon vor seinem Wechsel zum SK Rapid großer Fan des Rekordmeisters war, liegen noch viele aufregende Jahre im Fußballgeschäft. Begonnen hat die Karriere des gebürtigen Welsers in der Jugend der Eintracht Wels. Mit elf Jahren führte sein Weg von der Messe- in die große Hauptstadt.

Nach meinem Abgang vor vier Jahren habe ich in einem Interview angekündigt, dass ich in naher Zukunft sicher in irgendeiner Funktion zurückkommen werde. Nach fast genau vier Jahren war das dann auch wirklich so, als würde ich zurück nach Hause kommen. Wie in die Otto-Loewi-Straße in der Gartenstadt. Rapid war 22 Jahre lang mein Zuhause.Das kann ich nicht vergleichen, weil ich nie bei einem anderen Verein war. Aber es war bereits ein ganz besonderes Gefühl, als ich mit sechs Jahren erstmals ins Hanappi-Stadion zu einem Spiel gekommen bin. Es hat mich total mitgenommen und begeistert. Der Spirit und die Aura sind ansteckend gewesen, ich war sofort Fan. Jetzt bin ich ein Teil davon, weil ich zwei Meistertitel mit Rapid gewonnen und über 300 Spiele gespielt habe. Ich bin ein Teil der Geschichte, das ist fast noch besonderer. Ich bin dem Verein unendlich dankbar dafür, dass ich mich so entfalten konnte. Er hat mich zu dem gemacht, was ich bin.In Österreich schon, aber international bin ich schon seit Romarios Zeiten Barcelona-Sympathisant. In Italien hat mich immer schon Sampdoria Genua fasziniert. Die Fans singen das ganze Spiel durch. Spieler wie Attila Lombardo waren frühe Vorbilder für mich.Da gibt es ganz viele Gründe, durch die man vom Weg zu einer gewissen Kontinuität abgekommen ist. In schwachen Momenten wurden Entscheidungen getroffen, bei denen ich mir jetzt nicht anmaßen möchte, zu sagen, ob sie richtig oder falsch waren, weil ich damals nicht bei Rapid war. Die Mannschaft hat sicher Qualität, aber viele Spieler sind noch nicht lange hier. Einige sind von kleineren Vereinen gekommen und müssen sich an das neue Umfeld und Stadion gewöhnen. Vor allem das Stadion ist ein unglaublicher Druck, weil jeder weiß: Da muss man erfolgreich sein. Zum Körper muss außerdem auch die Seele nachkommen.In unserem Trainerteam hat jeder seine klare Aufgabe. Ich bin verantwortlich dafür, die Torhüter der Kampfmannschaft stark zu machen und im gesamten Verein ein Konzept für alle Torhüter zu etablieren, damit sich Rapid in Zukunft dort nicht mehr am Transfermarkt bedienen muss. Kurzfristig ist es meine Aufgabe, sicherzustellen, dass die Torhüter in Topform sind. Außerhalb meines Kompetenzbereichs gebe ich aber natürlich auch gerne meinen Senf dazu [lacht].Ich habe sie vor elf Jahren gegründet und hatte das Glück, die besten Torwarttrainer an Bord zu haben, darunter Herbert 'Funki' Feurer und mein Vater. Ich möchte die besten Torhüter am Markt herausbringen. Die ersten sind jetzt 16 bis 18 Jahre alt, viele stehen bei Bundesligisten unter Vertrag. Alleine zu Rapid habe ich in den letzten elf Jahren mehr als 30 Torhüter gebracht.Im Monat habe ich ein oder zwei Tage frei. Es gibt jeden Tag Training, außer es ist ein Spiel. Zudem bin ich natürlich öfters bei der Torwartschule vor Ort.Ich bin in meinem Bereich sehr glücklich und lebe im Hier und Jetzt. Mein kurz- und langfristiges Ziel ist es, Rapid dazu zu verhelfen, sich bei Torhütern nicht mehr am Transfermarkt betätigen zu müssen.Ich habe die höchste internationale Torwarttrainer-Ausbildung abgeschlossen, die UEFA Pro-Lizenz. Die haben noch nicht viele in Europa, da sind wir in Österreich ein Vorreiter.Torwarttrainer beim U19- und U16-Nationalteam war ich. Außerdem habe ich das Helge Payer Talent Management gegründet, bei dem ich Talente von meiner Torwartschule gemanaget habe. Ich war aber kein klassischer Spielerberater, sondern eher Mentor. Jetzt habe ich diese Tätigkeit aber stillgelegt, weil ich ja für Rapid tätig bin und das eine schiefe Optik hätte.Ich wohne gleich neben dem Stadion. Dadurch, dass ich jetzt mit Rapid und der Torwartschule nur mehr auf zwei statt vier Hochzeiten tanze und nicht mehr fürs Fernsehen tätig bin, ist also jetzt mehr Zeit für meine sechsjährige Tochter als vorher.Das war ein Runterkommen von einer sehr erfolgreichen, aber auch anstrengenden und aufwendigen Fußballerkarriere. Elf Jahre lang bei einem Topklub die Nummer eins zu sein, ist zwar unglaublich schön, aber auch unglaublich nervenaufreibend. Man bekommt schon einiges ab in all den Jahren. Das Jahr in Griechenland, von wo mein Opa herkam, war deswegen auch ein Jahr der Auszeit: schöne Insel, schönes Haus am Meer, Spaß am Fußball. Spaß hat er zwar immer gemacht, aber der große Druck war schon auch mal belastend.2005, kurz vor meiner Vertragsverlängerung, hätte ich zu Liverpool gehen können. Ich wollte aber auf keinen Fall meine Nummer-Eins-Position verlieren und Liverpool konnte sie mir nicht versprechen. Die Heim-EM war außerdem mein großes Ziel. Darum habe ich bei Rapid um fünf Jahre verlängert, auch weil ich unbedingt Chamipons League spielen wollte. Damals war es ja auch noch so, dass viele Österreicher aus dem Ausland wieder zurückkamen, weil sie sich nicht durchsetzen konnten.Das Champions League-Spiel gegen die Bayern war schon sehr besonders. Alleine schon diese Frage löst Gänsehaut bei mir aus, so wie die Hymne vor dem Spiel. Emotional war auch das Auswärtsspiel in der Europa League beim Hamburger SV. Wir kamen zum Aufwärmen und auf einmal waren da 8000 Leute in der Rapid-Kurve. Das ist ganz selten, auch gegen Aston Villa war es ganz fein.Etwa vor der Euro, als ich wegen einer Thrombose sechs Monate nicht spielen konnte. Das war der bitterste Moment, aber als der Arzt gesagt hat, dass wir froh sein können, dass er es gesehen hat und ich am Leben bleibe, hat sich das wieder relativiert.Das Schönste war der Job selbst, ich habe ihn geliebt. Das waren ein paar der erfüllendsten Jahre, die ich bis jetzt hatte. Schwierig war eigentlich nichts, weil es mir alle Kollegen relativ leicht gemacht haben. Ich habe an die 140 Spiele als Experte begleitet, darunter viele bei einer WM und einer EM. Ich gehe sicher wieder einmal in den Medienbereich zurück. Vor einigen Jahren, als ich das über Rapid gesagt habe, hat es ja auch gestimmt [lacht].Ja, ich hatte mir das ja vorgenommen. Ein Rapid-Fan hat zu mir einmal vor einem Spiel etwas wütend gesagt, ich solle entweder mal objektiv oder für Rapid sein. Das habe ich als Kompliment genommen. Auch, wenn ich immer für Rapid war und das auch gesagt habe, habe ich immer versucht, das so ernst wie möglich zu nehmen.Ehrlich gesagt schaue ich auf so etwas ganz selten. Ich bekomme auf meiner Facebook-Seite meistens positive Reaktionen, aber das sind ja auch Fans. Jedenfalls kann ich es nicht jedem recht machen. Authentisch zu sein war mein Ansatz.Immer bis auf das erste Probetraining. Da habe ich gesagt, ich möchte auch mal am Feld spielen. Dort sind sie mir aber dann zu viel gelaufen [lacht]. Mein Vater hat mich schon mit vier, fünf Jahren im Tor trainiert.Mit zwei Freunden habe ich noch Kontakt. Meine Wurzeln werden immer dort bleiben. Ich komme ein oder zwei Mal im Jahr nach Wels, 2018 veranstalten wir dort vielleicht ein Torwartcamp.Ich finde es schade, denn Wels ist eine super Stadt. Hier gibt es viele große Firmen, die das Potenzial hätten, in den Fußball zu investieren und ein gutes Konzept zu erstellen. Offensichtlich ist aber noch nichts aufgegangen. Mit der neuen Anlage des FC Wels ist aber schon ein erster Schritt gemacht worden. Jetzt braucht es Leute, die eine Idee und ein Konzept haben und natürlich Geldgeber, die auf den Zug aufspringen.Ich habe mich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt, weil ich andere Hausaufgaben hatte. Es haben sich viele Leute über Monate hinweg den Kopf darüber zerbrochen. Ich beschäftige mich lieber mit Sachen, die mich direkt betreffen und auf die ich einen Einfluss habe. 