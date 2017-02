KING of TRIALS Vienna am 1. und 2. April 2017 - Vöcklabrucker organisieren Top-Event in Wien

12.02.2017, 12:08 Uhr

Insgesamt werden bei dem Event im Herren- und Damenbewerb in zwei Klassen (20-Zoll und 26-Zoll-Räder) 5 Sektionen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gefahren. Stärkster heimischer Fahrer ist Thomas Pechhacker aus Purgstall, der sich bereits in der Weltspitze etabliert hat und beim Weltcup in Albertville den 2. Platz belegen konnte. Trial ist eine Trendsportart, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Das Ziel dieser Radsportart ist es, mit dem Rad verschiedene Sektionen fehlerfrei zu durchfahren. Jede Sektion beinhaltet einen abgesperrten Parcours mit verschiedenen Hindernissen. Die teilweise mehrere Meter hohen Hindernisse werden aus Materialien wie Holzpaletten, Metallcontainern, Fässern und ähnlichem gestaltet, um eine möglichst abwechslungsreiche Veranstaltung zu bieten. Beim Durchfahren der Sektionen werden für das Absetzen der Füße oder das falsche Befahren Fehlerpunkte vergeben, wobei 5 Fehlerpunkte pro Sektion das Maximum darstellen.Die größte Trial-Radsportveranstaltung Österreichs findet mit dem 3. UCI Trials-World-Cup in Vöcklabruck am 8. und 9. Juli statt. Der Internationale Radsportverband UCI hat den Bewerb in Oberösterreich als eines von weltweit 5 Rennen in den Veranstaltungskalender aufgenommen. 5.000 Zuschauer bestaunten dort 2016 die weltbesten Trial-Akrobaten. Ein toller Parcours wurde beim Freibadgelände in Vöcklabruck aufgebaut, der eines Weltcupbewerbs würdig war. Außerdem wird 2017 im Rahmen des ASVÖ Bike-Festivals im Parkgelände ein Mountainbike-Marathon veranstaltet, bei dem sowohl Profis als auch Firmenteams an den Start gehen. „Es freut uns sehr, dass der Weltcup 2017 in Vöcklabruck seine Fortsetzung findet. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer haben das möglich gemacht“, so Organisator Walter Mayrhuber.Bildtext: Eine spektakuläre Show wird den Zuschauern beim Event am Wiener Rathausplatz geboten