Marcel Neuhauser verstärkt das Team Felbermayr Simplon Wels

21.01.2017, 13:26 Uhr

Marcel Neuhauser war bereits bei einigen Rennen der Österreichischen Nationalmannschaft im Einsatz und hat bei Welt- und Europameisterschaften auf sich aufmerksam gemacht: So konnte er 2015 bei der EM in Tartu/Estland den starken 11. Platz belegen, bei der WM in Richmond/USA war er mit Rang 25 ebenfalls im Vorderfeld zu finden. Außerdem ist er mehrfacher Medaillengewinner bei Österreichischen Meisterschaften. Im Dress des Felbermayr-Express hat er sich zum Ziel gesetzt, das Team bestmöglich zu unterstützen und Podestplätze einzufahren. Als größtes sportliches Ziel nennt der zielstrebige Fahrer die Teilnahme an der Tour de France und bei Frühjahrsklassikern. „Ich genieße es, an meine Grenzen zu gehen, eine große Herausforderung zu haben und gleichzeitig auch verschiedenste Länder zu bereisen“, beschreibt er seine Leidenschaft für den Radsport.