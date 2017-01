Matthias Mangertseder aus Bayern neu im Welser Profi-Radteam

08.01.2017, 08:11 Uhr

Der Allrounder, der bei Rennen auf welligem Gelände seine Stärken am besten ausspielen kann, hat unter anderem bereits einen 2. Platz beim Straßenrennen in Schwaz und einen 3. Platz bei der Bayerischen Straßenmeisterschaft auf seiner Erfolgliste. Bis zum Rennstart im Februar 2017 wird der in Arnstorf wohnhafte Fahrer rund 5.500 Trainingskilometer zurückgelegen. Das größte sportliche Ziel ist ein Sieg beim Giro del Lombardia.Bildtext: (Fotos honorarfrei, Fotonachweis RSW) Matthias Mangertseder