Pichlerin geht bei Special Olympics erneut auf Medaillenjagd

23.01.2017, 17:16 Uhr

Marchtrenk ist bei den World Winter Games Host Town für vier Palästinenser.

MARCHTRENK. Wenn von 14. bis 25. März unter dem Motto "Herzschlag für die Welt" die 11. Special Olympics World Winter Games in Graz, Schladming und Ramsau stattfinden, spielt auch Marchtrenk eine Rolle. Die Stadtgemeinde beherbergt von 14. bis 16. März zwei Teilnehmer (Schneeschuhwandern) und zwei Betreuer aus Palästina. "Wir haben die Aufgabe, sie vom Flughafen abzuholen und zu begleiten und bieten ihnen ein kostenloses Rahmenprogramm", sagt Marchtrenks Integrationsreferent Christoph Schneeberger. Einquartiert werden die vier Palästinenser im Gasthof Fischer. Etwa 2700 Athleten aus 107 Nationen nehmen an den Special Olympics teil. "Es kommen auch Teilnehmer aus Ländern, die noch nie in ihrem Leben Schnee gesehen haben", streicht Ricarda Huber vom Host Town Programm hervor. Neben Marchtrenk sind in Oberösterreich auch Gallneukirchen, Vorchdorf, Linz und Traun Home Towns. Unter den Athleten befindet sich die Pichlerin Anna-Sophie Friedl, die bei den Sommerspielen 2015 zweimal Gold im Schwimmen holte. Bei den Winter Games steht sie auf Skiern und peilt ebenfalls eine Medaille an.