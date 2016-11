Radprofi Matija Kvasina kehrt zum Team Felbermayr Simplon Wels zurück

26.11.2016, 13:08 Uhr

Die bisherigen sportlichen Erfolge von Matija Kvsina können sich sehen lassen: So konnte er sich unter anderem bereits sieben Mal (zuletzt 2016) den Kroatischen Staatsmeistertitel im Zeitfahren sichern. Im Jahr 2014 zeigte er mit dem Sieg bei der Rhone Alpes-Rundfahrt in Frankreich auf. Bei der Österreich-Radrundfahrt 2013 konnte er den 10. Gesamtrang belegen und wurde einmal Etappendritter. Der Olympiateilnehmer von Peking 2008 und Rio 2016 konnte in seiner Karriere auch die Serbien- und Rumänien-Rundfahrt siegreich bestreiten. „Matija Kvasina ist eine wichtige Verstärkung für unser Team. Er kann aufgrund seiner professionellen Einstellung und Erfahrung auch die Nachwuchsfahrer auf ein höheres sportliches Level heranführen“, ist Rennsportleiter Andreas Grossek überzeugt.Bildtext: Matija Kvasina startet 2017 wieder für das Team Felbermayr Simplon Wels