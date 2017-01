28.01.2017, 10:26 Uhr

Der Gran Premio Costa degli Etruschi wurde 1996 zum ersten Mal ausgetragen und findet seitdem jährlich zu Beginn der Radsportsaison statt. Austragungsort ist die Provinz Livorno mit Start in San Vincenzo und Ziel in Donoratico auf der Via Aurelia. Seit Einführung der UCI Europe Tour 2005 zählt das Eintagesrennen zu dieser Rennserie und ist in die Kategorie 1.1 eingestuft. Rekordsieger ist der italienische Sprinter Alessandro Petacchi mit sechs Erfolgen, Mario Cipollini war bei diesem Radklassiker zweimal erfolgreich.Der Felbermayr-Express geht in der Toskana mit acht Fahrern in das Rennen. Riccardo Zoidl, Stephan Rabitsch, Daniel Auer, Daniel Lehner, Marcel Neuhauser, Johannes Schinnagel, Lukas Schlemmer und Georg Zimmermann sind bei diesem Eliterennen am Start. „Wir werden uns bei diesem Toprennen so teuer wie möglich verkaufen und wollen an der Spitze des Feldes Akzente setzen“, gibt Grossek die Zielsetzung vor.Bildtext: (Foto honorarfrei, Fotonachweis RSW) Riccardo Zoidl startet am 5. Februar erstmals für den Felbermayr-Express