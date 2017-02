Team Felbermayr Simplon Wels geht mit großen Erwartungen in die Rennsaison 2017

02.02.2017, 21:16 Uhr

Ein starkes Team wird heuer bei insgesamt 80 Rundfahrten und Eintagesrennen an den Start gehen. Der prominenteste Neuzugang der Welser Radprofis ist Heimkehrer Riccardo Zoidl, der 2013 die Österreich-Radrundfahrt und die Österreichischen Meisterschaften Straße und Berg für Wels gewinnen konnte. Als erster Österreicher gewann er in diesem Jahr auch die UCI Europe Tour. Der 28jährige Eferdinger hat sich nach drei Jahren beim Team Trek-Segafredo trotz des Vorliegens einiger weiterer Angebote für die Welser Equipe entschieden, weil es bei dieser Mannschaft möglich ist, auch in Österreich als Profi-Radrennfahrer optimale Voraussetzungen vorzufinden.Ein weiterer prominenter Heimkehrer ist Matija Kvasina, der nach einem Jahr beim Team Baku Synergy Cycling Project wieder für Wels fahren wird. Seine Topform konnte er im vergangenen Jahr mit dem Sieg bei der Tour Of Croatia und seinem Start für Kroatien bei den Olympischen Spielen in Rio unterstreichen. Die weiteren starken Neuzugänge sind Lokalmatador Daniel Lehner aus Thalheim bei Wels (22 Jahre, bisher Team Vorarlberg), Lukas Schlemmer (21 Jahre, bisher WSA-Greenlife), Marcel Neuhauser (19 Jahre, bisher Tirol Cycling Team) und der starke bayrische Nachwuchsfahrer Stefan Mangertseder (18 Jahre). Diese Top-Nachwuchsfahrer in Wels optimal betreut und behutsam an die absolute Radsportelite herangeführt.Die Neuzugänge bilden gemeinsam mit den weiterhin für Wels startenden Markus Eibegger (32 Jahre, Sieger der Aserbeidschan-Rundfahrt 2016), Stephan Rabitsch (25 Jahre, Sieg bei der Oberösterreich-Radrundfahrt und beim Welser Innenstadtkriterium 2016), Daniel Auer (Sieg bei der Burgenland-Rundfahrt 2016), Jannik Steimle (Sieg beim Eintagesklassiker Croatia-Slovenija 2016) Johannes Schinnagel und Georg Zimmermann ein international konkurrenzfähiges Team.