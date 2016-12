Yogakurse Jaenner / Februar 2017

Yoga - Termine Jänner/Februar 2017♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥MEGGENHOFEN:(Turnsaal der VS)Start am 19.01.2017 5x Donnerstag 18:00-19:30♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥PICHL BEI WELS:Vormittagskurs:(Musikschule Pichl)Start am 19.01.2017 5x Donnerstag 09:00-10:30---------------------------------------------------------------------------Vormittag 50 bis 100 NEU !!! (Musikschule Pichl)SCHNUPPERN AM 12. JÄNNERStart am 19.01.2017 8x jeden Donnerstag 10:45-11:45--------------------------------------------------------------------------Abendkurs:(Turnsaal der VS Pichl)Start am 17.01.2017 6x Dienstag 18:45-20:15

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥GALLSPACH:(Kindergarten Bewegungsraum)Start am 18.01.2017 5x Mittwoch 18:15-19:45♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥GUNSKIRCHEN(Veranstaltungszentrum Gunskirchen)Start am 17.01.2017 8x Dienstag 09:00-10:30---------------------------------------------------------------------------Vormittag 50 bis 100 NEU !!! (Veranstaltungszentrum Gunskirchen)SCHNUPPERN AM 17. JÄNNERStart am 24.01.2017 7x Dienstag 10:45-11:45♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥KATSDORF:(Familienbundzentrum Katsdorf)Start am 09.01.2017 6xMontag16:30-18:00 Yoga f.Anfänger & Geübte18:15-19:45 Yoga f.Anfänger & Geübte♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Wels: (EKIZ Klein & Gross Wels)“Yoga in der Schwangerschaft” 15.03.2017 17:00-20:00“Mama-Baby-Yoga” 20.03.2017 09:30-11:00Nähere Infos undAnmeldungen bitte an office@werskiuk.at