Arbeitslosigkeit in Wels weiter gefallen

09.01.2017, 13:00 Uhr

Positiver Trend setzt sich fort, aber ungünstige Situation für Langzeitarbeitslose und Generation 50+.

WELS. Auch zum Jahreswechsel gibt es bei den Arbeitsmarktdaten in Wels (Stadt und Land) wieder eine günstigere Entwicklung als im Bundesland. Minus 1,2 Prozent in Wels, minus 0,8 Prozent in Oberösterreich beträgt der Rückgang bei den Arbeitslosenzahlen im Vergleich zu Dezember 2015. Damit setzt sich in Wels ein seit einigen Monaten laufender positiver Trend fort. Der Rückgang bei den Arbeitslosen beträgt 73 und bei den Schulungsteilnehmern 101 Personen. Zum Monatswechsel sind 5.807 Arbeitsuchende gemeldet, 787 befinden sich in einer Aus- oder Weiterbildung. Während die Arbeitslosigkeit bei den Männern (-2,6 Prozent) gefallen ist, ist sie bei den Frauen leicht gestiegen (+1,0 Prozent). Den deutlichsten Rückgang gibt es bei den unter 25-Jährigen mit 14,2 Prozent. Die Generation 50+ und Langzeitarbeitslose finden wie in den letzten Monaten eine ungünstigere Situation vor. „Neben der Ausbildungsangeboten für Jugendliche werden 2017 die Generation 50+ und Langzeitarbeitslose unsere Hauptzielgruppen für berufliche Integration sein, so Othmar Kraml, Leiter des AMS Wels.