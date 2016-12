Doppler Gruppe baut Gassparte weiter aus

28.12.2016, 09:00 Uhr

Tankstellenbetreiber kauft Michael Kovalcik GmbH.

WELS. Der größte private Tankstellenbetreiber Österreichs, die Doppler Gruppe aus Wels, blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2016 zurück. „Dieses erfolgreiche Jahr schließen wir mit dem Kauf der Michael Kovalcik GmbH ab. Wir werden das gesamte Unternehmen in die Doppler Gruppe eingliedern und unter dem neuen Namen Grillershop GmbH am Markt auftreten. Damit bauen wir die erfolgreiche Gassparte weiter aus und forcieren sie merklich“, erklärt Geschäftsführer Bernd Zierhut. Die offizielle Vertragsunterzeichnung mit der Michael Kovalcik GmbH fand am 21. 12. 2016 statt, rechtskräftig ist die Übernahme ab 1. 1. 2017. Der bisherige Geschäftsführer und Firmengründer Michael Kovalcik bleibt im Amt, ihm zur Seite wird Oliver Krammer, ehemaliger Geschäftsführer der dopgas, stehen. Neben den gesamten Mitarbeitern (aktuell 15), wird die Doppler Gruppe auch den gesamten Fuhrpark übernehmen.

Neue Perspektiven am Markt

Die Michael Kovalcik GmbH betreibt drei Geschäftsfelder, die sich nun in die Doppler Gruppe einfügen und das Angebot - vor allem im Gasbereich - erweitern.Einerseits liefert die Michael Kovalcik GmbH Gasflaschen in die Steiermark, ins Burgenland und ins südliche Niederösterreich. Andererseits werden an drei Standorten Grillfachgeschäfte betrieben (Wiener Neustadt, Graz und Lieboch). Hier gibt es perfekte Beratung und eine riesige Auswahl an Markengrillern. Zudem hat sich die Michael Kovalcik GmbH mit den von ihr veranstalteten Grillakademien und Grillseminaren einen Namen in der Branche gemacht.„Die Doppler Gruppe hat somit die Möglichkeit nicht nur Produkte zu verkaufen, sondern auch die Anwendung. Wir sind damit der perfekte und komplette Anbieter in diesem Bereich, was für unsere Kunden wesentliche Vorteile hinsichtlich Qualität und Beratung bringt, für uns eine Verlängerung der Wertschöpfungskette bedeutet!“ erklärt Zierhut.