Erfolgreich ins Berufsleben

31.08.2016, 00:30 Uhr

Das BFI ist Ihr Partner bei außerordentlichen Lehrabschlussprüfungen.

Mit einer soliden Erstausbildung ins erfolgreiche Berufsleben: Das BFI Region Wels bildet seit Jahren Fachkräfte im Zweiten Bildungsweg aus. Besonders interessant für Menschen ohne formalen Berufsabschluss, ist die Möglichkeit, den Lehrabschluss nachholen zu können.Nutzen Sie diese Chance als Basis für Ihre Karriere, sie steigert Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt!Einzige Voraussetzungen hierfür sind, dass Sie über 18 Jahre alt sind und bereits Praxis in dem gewünschten Gebiet gesammelt haben.Bei positiver Abschlussprüfung am BFI entfällt in den meisten Fällen die theoretische Prüfung bei der Lehrlingsstelle. Die praktische Prüfung wird von der Prüfungskommission der Wirtschaftskammer abgenommen, hier übernehmen wir für Sie die Anmeldung.Sollten Sie bereits eine Lehre abgeschlossen haben und sich für eine zusätzliche Qualifikation in einem verwandten Lehrberuf interessieren, ist dies durch eine sogenannte Zusatzprüfung möglich – auch hierfür bietet das BFI Wels Vorbereitungslehrgänge an.Rufen Sie uns an, wir informieren Sie gerne über Ihre Möglichkeiten!