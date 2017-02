FH INNOVATIONaward: Welser und Lambacher ausgezeichnet

03.02.2017, 15:46 Uhr

Bereits zum 14. Mal wurden Diplom- und Masterarbeiten prämiert.

WELS. Vor mehr als 300 Gästen wurde im Minoritenkloster der „INNOVATIONaward FH Wels“ vergeben. Mit dem vom FH-Förderverein Wels gestifteten Preis wurden bereits zum 14. Mal Diplom- und Masterarbeiten, die konkrete industrielle Problemstellungen mit besonders innovativen Ideen lösen, ausgezeichnet. Verliehen wurden die Preise von Landeshauptmann-Stellvertreter Thomas Stelzer, dem Welser Bürgermeister Andreas Rabl, der die Räumlichkeiten in den Minoriten zur Verfügung stellte, dem Fördervereins-Obmann Günter Rübig, dem Sparkassen-Generaldirektor Michael Rockenschaub, dem IV-Präsident Axel Greiner und dem WK OÖ-Vizepräsident Clemens Malina-Altzinger.Der Welser Michael Thor ist Absolvent des Studiengangs Mechatronik/Wirtschaft und beschäftigte sich in seiner Masterarbeit mit der virtuellen Produktentwicklung mit Faserverbundwerkstoffen. Er gewann damit die Kategorie Technik/Maschinenbau & Werkstofftechnik. Forschungsassistent des Jahres wurde der Lambacher Jürgen Gruber, der im Forschungsbereich Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung erfolgreich tätig ist.

11.500 Euro Preisgeld ausgeschüttet

Die hochdotierten Zuwendungen für die zwölf prämierten Diplom- und Masterarbeiten wurden vom FH-Förderverein Wels gesponsert. Der jeweilige Kategorie-Gewinner kann sich über einen Scheck in der Höhe von 1.500 Euro freuen, der Zweite und Dritte erhalten je 500 Euro. Der Forschungsassitent des Jahres erhielt eine von Uhrmachermeister Hübner gesponserte Uhr im Wert von 1.500 Euro.„Ich bin stolz auf die Leistungen der Absolventen, die beim INNOVATIONaward der FH OÖ in Wels ausgezeichnet werden. Diese jungen Köpfe haben mit ihrem technischen Know-how und ihrer Kreativität innovative Ideen und Lösungen für und mit heimischen Unternehmen entwickelt. Die AbsolventInnen der FH OÖ sind ein wichtiger Innovationsmotor für Oberösterreich. Dazu möchte ich ihnen ganz herzlich gratulieren“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Thomas Stelzer.