FH OÖ: Infoabend zum Thema "Studium und Job"

18.12.2016, 20:07 Uhr

Alles Wissenswerte rund um die berufsbegleitenden Studien der FH OÖ gibt es am 12. Jänner am Campus der FH Wels.

Studium ohne Matura

WELS. Einen ganzen Abend lang wird umfassende Beratung geboten. Die kurzen Präsentationen, persönlichen Gespräche mit Professoren sowie der Erfahrungsaustausch mit Studierenden sollen helfen, den weiteren Karriereweg zu planen. Die FH Oberösterreich bietet aktuell zehn Bachelor- und 13 Masterstudien in Angebot in den Bereichen Informatik, Management, Technik und Soziales berufsbegleitender Form an. Die Studien sind bestmöglich auf die Bedürfnisse Berufstätiger abgestimmt, denn die Lehrveranstaltungen finden in geblockter Form abends oder Ende der Woche statt. Zudem ermöglichen E-Learning-Elemente flexibles Lernen. Bei manchen Studiengängen finden geblockte Präsenzwochen pro Semester statt. Der Studienerfolg wird unterstützt durch ausreichende Seminar- und Übungsplätze, Arbeit in Kleingruppen und optimale Betreuung.Studieninteressenten, die keine Matura haben, können sich im Jänner auch über Studienbefähigungslehrgang der FH Oberösterreich informieren. Dieser bietet für Personen mit einschlägiger beruflicher Qualifikation (Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule oder Lehrabschluss) die Möglichkeit, sich im Rahmen des zweisemestrigen Lehrgangs die nötigen Zusatzqualifikationen für die Zugangsberechtigung zu einem Studium an der FH Oberösterreich anzueignen. Über 1.000 Personen haben den Lehrgang bereits erfolgreich absolviert und dann ihr FH-Studium in Hagenberg, Linz, Steyr oder Wels gestartet.Donnerstag, 12. Jänner 2017, Wels (Technik und Angewandte Naturwissenschaften), ab 18 UhrInfos dazu auch unter www.fh-ooe.at/bb-studieren