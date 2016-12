Große heimische Konkurrenz für Jägermeister & Co.

12.12.2016, 20:28 Uhr

Gschpusi ist die am stärksten wachsende heimische Marke im Bereich der Getränke-Miniaturen, bereits im Jahr 2019 sollen 10 Millionen dieser Partydrinks über die Theken wandern. Um dieses Ziel auch zu erreichen, wurde nun der erste Produkt-Relaunch durchgeführt. „Mit Dezember 2016 setzen wir die Vorteile unserer Produkte mit einem überarbeiteten Design stärker in Szene. Das Thema Österreich wird mit Slogans wie: „Das Original aus Österreich“ oder „The taste of Austria“ in den Vordergrund gestellt. „Der Miniaturenmarkt wird bisher von Firmen aus Deutschland dominiert. Nun ist es an der Zeit dies zu ändern“, betonen die Gschpusi Jungs.Ob Zeltfest, Skihütte, Diskothek, auf Bällen oder beim Vereinsfest: Auf nahezu allen Festen in Österreich sind die qualitativ hochwertigen Partydrinks Gschpusi Kirsch (Geschmacksrichtung Kirsch-Cranberry-Mandel) und Gschpusi ICE (Gletschereislikör) bereits der große Renner. Die Produkte sind neben dem guten Geschmack vor allem aufgrund der hochwertigen Inhaltsstoffe und des gegenüber dem Mitbewerbs deutlich reduzierten Zuckergehalts sehr beliebt. Der Alkoholgehalt dieses Premiumprodukts beträgt 20 %. Mit den zwei neuen ab sofort erhältlichen Sorten Gschpusi-Kräuter (Kräuterlikör 30%) und Gschpusi-Sauer (Saurer Apfellikör 16 %) will das Power-Duo hier nun nahtlos anschließen und stellt den Gastronomen und Konsumenten eine Produktserie für jeden Geschmack zur Verfügung.