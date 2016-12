Gschpusi: heimische Konkurrenz für Jägermeister & Co.

18.12.2016, 19:28 Uhr

Partydrink aus Wels hat die Marktführerschaft als großes Ziel.

WELS. Von vielen zunächst als sprichwörtliche Schnapsidee abgetan, konnten die Party-Shot GmbH, ein Unternehmen mit Sitz in Wels, bisher 2,5 Millionen des hauseigenen Partydrinks absetzen. Mit der Produktion und dem Vertrieb von „Gschpusi“ trafen die Firmengründer Kurt Kaufmann und Raphael Kreuzwieser scheinbar den Zeitgeist und schlossen eine offene Lücke in der Gastronomie. Mittlerweile erfreuen sich Gschpusi-Kirsch und Gschpusi-Ice großer Beliebtheit und sind beim Apres Ski, in Diskotheken oder im Festsortiment eine fixe Größe. „Die hervorragende Qualität der Produkte und der persönliche Service zu unseren Partnern sind die Grundlage für unseren Erfolg“, so Kaufmann.

Erfolgreicher Produkt-Relaunch gestartet

Bereits über 2,5 Millionen Partygetränke ausgeliefert

Gschpusi ist die am stärksten wachsende heimische Marke im Bereich der Getränke-Miniaturen, bereits im Jahr 2019 sollen 10 Millionen dieser Partydrinks über die Theken wandern. Um dieses Ziel auch zu erreichen, wurde nun der erste Produkt-Relaunch durchgeführt. „Mit Dezember 2016 setzen wir die Vorteile unserer Produkte mit einem überarbeiteten Design stärker in Szene. Das Thema Österreich wird mit Slogans wie: „Das Original aus Österreich“ oder „The taste of Austria“ in den Vordergrund gestellt. „Der Miniaturenmarkt wird bisher von Firmen aus Deutschland dominiert. Nun ist es an der Zeit dies zu ändern“, betonen die Gschpusi-Geschäftsfüher.Mitte des Jahres 2013 haben Kurt Kaufmann und Raphael Kreuzwieser mit der Entwicklung der Produkte begonnen. Nach einem von den Eigentümern entwickelten Rezept sind die Partygetränke aus Österreich heute bereits in zwölf europäischen Ländern als Marke registriert. Über große Vertriebspartner sind die Drinks beispielsweise auf mehr als 300 österreichischen Skihütten erhältlich. Im Großhandel findet man Gschpusi überall in den Regalen. Bis zum Jahr 2019 soll sich die Zahl der ausgelieferten Getränke vervierfachen, bis dahin wird mit 10 Millionen ausgelieferter Gschpusi-Liköre gerechnet. „Es gibt keine starke Marke, die das komplette Sortiment im Bereich der Getränkeminiaturen abdeckt“, analysiert Kaufmann. Mit Gschpusi Kirsch, Kräuter, Ice und Sauer wird unter einem Markenname ein komplettes Sortiment aus Österreich geliefert. Auf den größten Festivals Europas wist Gschpusi bereits etabliert. So belieferten Kaufmann und Kreuzwieser 2016 exklusiv das Donauinselfest, das Electric Love oder das Electric Mountain Festival.