Holter freut sich über erfolgreiches Jahr 2016

27.12.2016, 15:00 Uhr

Führungsteam mit Prokura ausgestattet.

WELS. Mit 2016 neigt sich für Holter ein sehr erfolgreiches Jahr dem Ende zu. Rund 240 Millionen Euro Umsatz bedeuten für das Unternehmen ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im gleichen Zeitraum ist der Personalstand auf über 700 Mitarbeiter angewachsen. 2017 gibt es zudem Veränderungen in der Führungsriege: Mit 1. Jänner erhalten der Verantwortliche für den strategischen Einkauf, Bernhard Ahrer, der neue Leiter des Ressorts Finanzen und Verwaltung, Markus Steinbrecher, sowie Christian Rauchfuß, neuer Leiter des Ressorts Verkauf, die Prokura. Rauchfuß, bisher Leiter des Geschäftsbereiches Bad übernimmt nach dem Ausscheiden von Reinhard Reder die Leitung des Verkaufsressorts. Er hat seine Holter-Laufbahn vor 35 Jahren als Lehrling begonnen. Die Managementriege vervollständigt wie bisher Hubert Doppelbauer als Leiter des Ressorts Logistik. „Reinhard Reder, der 25 Jahre im Unternehmen war, sprechen wir für sein langjähriges Engagement unseren persönlichen Dank aus, verbunden mit den besten Wünschen für seine Zukunft“, so Jasmin Holter-Hofer und Michael Holter.