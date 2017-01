HTL Wels fördert gezielt Schülerinnen

05.01.2017, 06:00 Uhr

Mentoring-Projekt zum aktiven Eintritt von Frauen in technische Berufe.

WELS. Der Einstieg in die HTL Wels ist bestens gelungen, der Abschluss steht bevor. Doch viele Schülerinnen wagen trotz erfolgreicher Matura den Sprung in einen technischen Beruf nicht. Genau hier setzt das Mentoring-Programm des Landes an: Bei diesem Projekt, das nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr bereits ins zweite Jahr geht, werden von der HTL Wels in Zusammenarbeit mit regionalen Industriebetrieben vier Schülerinnen der vierten Jahrgänge im Hinblick auf ihre weitere technische Berufslaufbahn gefördert und gecoacht. „Dadurch erhöhen sich die Chancen, Frauen nach Abschluss der HTL auch in technischen Berufen zu halten“, ist Barbara Hildebrand, die das Projekt vonseiten der HTL Wels betreut, überzeugt.

Mentoring durch heimische WirtschaftstreibendeDie Schülerinnen werden innerschulisch durch Seminare zur Persönlichkeitsstärkung und in Kooperation mit Mentoren aus heimischen Wirtschaftsbetrieben, mit denen es je fünf Treffen geben wird, gefördert. Einen weiteren Höhepunkt stellt im Sommer 2017 ein einschlägiger Ferialjob in einem dieser Unternehmen dar. „Die gezielte Förderung von Nachwuchskräften hilft den Unternehmen, und für unsere jungen und talentierten Schülerinnen ist das Mentoring eine zusätzliche Motivation“, sagt die Deutschlehrerin und Kommunikationstrainerin Barbara Hildebrand. Direktor Anton Schachl und Abteilungsvorstand Bertram Geigl sind voll des Lobes: „Die Wirtschaft braucht dringend bestens qualifizierte Technikerinnen, diese auch nach der Matura in der Technik zu halten, ist von Bedeutung für die Frauen selbst, unsere Unternehmen und das Land.“