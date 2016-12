Mitarbeiterehrung bei der Trodat Trotec Group

26.12.2016, 15:00 Uhr

Bis zu 45 Jahre Unternehmenszugehörigkeit wurden honriert.

WELS/MARCHTRENK. Seit über 100 Jahren widmet sich Trodat in Wels mit Leidenschaft dem Thema Stempel und Abdruck. Und vor fast 20 Jahren wurde Trotec aus der Taufe gehoben: Heute Innovationsführer bei Lasersystem zum Gravieren, Schneiden und Markieren mit Sitz in Marchtrenk. Erfolgreiche Unternehmen leben vom Engagement und der Begeisterung ihrer Mitarbeiter. Dieser Tatsache bewusst, war es den Eigentümern und der Geschäftsführung der Trodat Trotec Holding GmbH ein besonderes Anliegen, langjährigen Mitarbeitern für deren Loyalität zu danken. Die Ehrung der langjährigen Jubilare fand am 16.12. im Stadttheater Wels statt. Im Anschluss lud die Geschäftsführung alle Mitarbeiter zur Trodat Trotec Group Weihnachtsfeier.