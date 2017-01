Neue Hausverwaltung für 230 Wohnungen im Großraum Wels

21.01.2017, 13:22 Uhr

Mit Beginn des Jahres 2017 konnte jetzt die Verwaltung von sieben weiteren Wohnungseigentumsobjekten im Zentralraum Oberösterreich mit über 230 Wohneinheiten übernommen werden. Darunter befinden sich das Hochhaus in der Kafkastraße 1 in Wels mit 66 Wohneinheiten und die neu errichtete Wohnanlage in der Karl-Köttl-Straße 35 in Lambach mit 21 Eigentumswohnungen sowie eine Eigentumswohnanlage am Traunsee mit 60 Einheiten. Die Auftragslage des Unternehmens ist generell ausgezeichnet.In Zukunft wird das Unternehmen einen noch stärkeren Fokus auf den Bereich der Immobilienvermittlung legen. Aus diesem Grund wurde jetzt die Firma IV-Immowell GmbH gegründet, die ausschließlich in diesem Bereich tätig ist. Die Vermittlung von Häusern, Wohnungen und Grundstücken sowie Gewerbeobjekten wird somit ein noch wichtigerer Tätigkeitsbereich des Unternehmens.Bildtext: Das Hochhaus in der Kafkastraße 1 in Wels