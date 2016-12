Rentokil-Initial setzt auf ITandTEL

10.12.2016, 19:12 Uhr

Das europaweit in über 50 Ländern operierende Dienstleistungsunternehmen nutzt Kommunikationslösungen aus Wels.

WELS. Rentokil-Initial ist ein weltweit operierendes Dienstleistungsunternehmen und bietet Services für unterschiedlichste Unternehmensbereiche an. In mehr als 50 Ländern zählen Dienstleistungen wie Schädlingsbekämpfung, Sicherheitsservice, Reinigungsservice, Textilservice oder Waschraumservice zum Angebot des Unternehmens. „Sowohl eine reibungslose länderübergreifende Konzernkommunikation, als auch die telefonische Kommunikation mit unseren Kunden sind erfolgskritische Faktoren unseres Alltags“ so Peter Draschan, Projekt-Verantwortlicher bei Rentokil-Initial.

Durch ein ganzheitliches Lösungskonzept für die europaweite Telekommunikation von eww ITandTEL mit einer zentral gehosteten digitalen Telefonanlage in einem Hoch-Verfügbarkeits Rechenzentrum wird die Zukunft der Kommunikation für Rentokil-Initial bereits heute Wirklichkeit. "Wir sind stolz unsere Kompetenz bei der Realisierung dieses europaweiten Telefoniekonzepts beweisen zu können.“ so Klaus Kaißl, Key Account Manager bei eww ITandTEL.