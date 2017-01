Richter Pharma AG: Neue Führung im Humanbereich

19.01.2017, 06:00 Uhr

Michael Mayr wechselte ins Management-Team.

Michael Mayr ist seit 2. Jänner 2017 beim Welser Pharmaunternehmen Richter Pharma AG neuer Leiter des Geschäftsfeldes „Human“ und damit Teil des Management-Teams. Bisher hatte der 37-Jährige im Konzern die Bereiche „Apotheke“ und „Services“ inne. Sowohl die internen Strukturen bei Richter Pharma als auch der Markt und sein Umfeld sind dem studierten Betriebswirt bestens vertraut. Die neuen Aufgabenbereiche beinhalten nicht nur den klassischen Pharmahandel, mit dem Apotheken, Hausapotheken und Krankenhäuser beliefert werden, auch die hauseigene Produktlinie der Richter Pharma AG obliegt weiterhin der Verantwortung von Mayr. Ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich „Human“ fällt die Neuverblisterung von Arzneimitteln.

Über das Geschäftsfeld "Human"

Als vollsortierter Pharmahandel bietet Richter Pharma die österreichweit flächendeckende Distribution an öffentliche Apotheken, hausapothekenführende Ärzte und Krankenanstalten. Mit mehr als hundert Jahren Pharmakompetenz ist Richter Pharma ein wichtiges Glied in der Arzneimittelversorgung und sichert, dass die Arzneimittel vor Ort sind, wenn sie rasch und dringend benötigt werden. Neue Dienstleistungen wie die patientenindividuelle Verblisterung von Arzneimitteln unter GMP-konformen Bedingungen können durch die Synergien mit der Eigenproduktionsstätte first class angeboten werden. Als florierendes Unternehmen erwirtschaftete die Richter Pharma AG 2016 einen Umsatz von über 500 Mio. Euro und bietet ca. 400 Personen einen Arbeitsplatz.