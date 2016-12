Silbernes Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich für Josef Fürlinger

10.12.2016, 19:37 Uhr

Landeshauptmann Josef Pühringer zeichnete den RIC-Geschäftsführer aus.

GUNSKIRCHEN. Josef Fürlinger, Geschäftsführer der RIC (Regionales Innovations Centrum) GmbH, einem Tochterunternehmen von BRP-Rotax wurde mit dem silbernen Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich ausgezeichnet. Der gebürtige Gmundner kam 1990 zu BRP-Rotax als Product Manager Rotax Aircraft und Rotax Industrial Engines, wurde 1998 Vice President Rotax Aircraft Engines und 2002 Director New Business Development. 2007 übernahm Fürlinger die Geschäftsführung der neu gegründeten RIC GmbH. Er etablierte das RIC erfolgreich als Forschungs- und Ausbildungshotspot in Oberösterreich. Ziel des RIC ist es, qualifizierte Fachkräfte optimal auf die Anforderungen der zukünftigen Arbeitswelt vorzubereiten. So wurde Ende 2015 die Rotax Academy gegründet, in der Fürlinger auch die Leitung des Bildungsmanagements inne hat. Die Rotax Academy bietet erfolgreich praxisnahe Trainings und Schulungen, speziell fokussiert auf das Themenfeld Produktion der Zukunft („Industrie 4.0“), für Privatpersonen, Unternehmen und Personen aus dem Bildungsbereich.Neben der Erwachsenenbildung hat sich das RIC auch zum Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche für Technik zu begeistern. Mit äußerst erfolgreichen Projekten sollen Kinder- und Jugendliche an Naturwissenschaften und Technik herangeführt werden und Meinungsbildner (wie Eltern, Lehrer und Pädagogen) dafür sensibilisiert werden, das Technikinteresse bei jungen Menschen zu fördern.