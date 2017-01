Starkes Besucherplus für Welios

19.01.2017, 17:10 Uhr

Das Welser Science Center verzeichnete im Jahr 2016 rund 72.000 Gäste.

WELS. 2016 konnte das Welios mit 72.000 Gästen ein Besucherplus von 20 Prozent einfahren. Im Vorjahr wurden rund 60.000 Gäste gezählt. Darunter befanden sich auch 17.000 Schüler – immerhin sieben Prozent der oberösterreichischen Schüler aller Schularten. „Wir sind stolz, dass etwa sieben Prozent der Schüler aus Oberösterreich im Jahr 2016 das Welios als außerschulischen Lernort genutzt haben“, freut sich Welios Geschäftsführer Michael Holl. Lehrer schätzen auch das Fortbildungsangebot des Welios. So haben an 14 Seminaren insgesamt mehr als 300 Pädagogen teilgenommen. Weiters wurden mit den Pädagogischen Hochschulen und dem Landesschulrat Schulprojekte initiiert und durchgeführt. Das Welios ist ein wichtiger Partner für den naturwissenschaftlichen und technischen Unterricht an Schulen geworden. „Vermehrt werden auch die vom Weliosteam entwickelten Workshops von den Schulen angenommen, denn diese ermöglichen es, dass Schüler Naturwissenschaft und Technik angreifend erleben“, bemerkt Leo Ludick, der pädagogische Berater des Welios. Jedes Jahr kreiert ein Team des Mitmach-Museums, zuständig für die pädagogische Konzeption, ein abwechslungsreiches und zeitgemäßes Programmangebot für Freizeitgäste und Schulklassen.

Programmschwerpunkte in der Ferienzeit

Begeisterung für Naturwissenschaft und Technik

Im Freizeitbereich wurden Semester-, Oster-, und Sommerferienprogramme, zwei Sonderausstellungen sowie ein innovatives LEGO Education Innovation Studio (LEIS) umgesetzt. Weiters stand im Zuge der Langen Nacht der Forschung sowie in der langen Nacht im Mitmach-Museum ein kostenloses Zusatzprogramm für die Besucher am Programm. Die Vortragsreihe mit dem neuen Namen „Tea Time - Science Talk“ erfreut sich ebenfalls steigender Beliebtheit. Auch 2017 werden diese Programmpunkte im Freizeitbereich wieder angeboten.Die nächste Sonderausstellung wird am 4. Mai eröffnet und steht im Zeichen des weltberühmten Leonardo da Vincis. Er verkörpert weitaus mehr als „nur“ seine Mona Lisa. Er war auch Architekt, Anatom, Naturphilosoph, Ingenieur und Mechaniker. Er gilt als einer der berühmtesten Universalgelehrten. Seinen Forscher- und Entdeckergeist zeigt das Welios als Paradebeispiel, wie wichtig es ist die Neugierde und den Eifer in unserer Gesellschaft und insbesondere der nächsten Generation zu fördern. Die Ausstellung wird über 20 Exponate seiner Erfindungen zeigen, die selbst noch nach 500 Jahren begeistern.