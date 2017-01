Teufelberger übernimmt Redaelli Tecna

24.01.2017, 13:00 Uhr

Mit dem Kauf des italienischen Stahlseilspezialisten setzt das Welser Unternehmen seinen bisher größten Expansions-Schritt.

WELS. Zur Stärkung seiner Position im Stahlseilgeschäft unterzeichnet Teufelberger eine Vereinbarung zum Kauf des italienischen Traditionsbetriebs Redaelli Tecna mit der bisherigen russischen Mutter JSC Severstal-metiz. Redaelli ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Stahlseilen für Offshore- und Onshore-Ölförderung, Bergbau, Seilbahnen, Materialtransport und für Kräne sowie Seilbau. Die italienischen Produktionsstätten befinden sich in Gardone Val Trompia und Triest. Zusätzlich betreibt Redaelli mit Teci ein Service- und Logistikzentrum in Mailand. Das Unternehmen beschäftigt 330 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Brasilien, China und den USA. Hinsichtlich der Produktpalette ergänzen sich die beiden Unternehmen aus Wels und Italien und wollen das künftig auch auf den gemeinsamen Märkten nutzen. „Wir sind überzeugt, dass Redaelli für Teufelberger eine enorme Bereicherung ist. Gemeinsam können wir nun ein Produktportfolio an Stahlseilen und Serviceleistungen bieten, das es bisher in der Branche nicht gegeben hat“, so Vorstand Florian Teufelberger. "Mit Teufelberger sind wir Teil eines langfristig orientierten, stabilen Familienunternehmens. Die entstehenden Synergien öffnen für Redaelli völlig neue Perspektiven", ergänzt Giuliano Ambroset, CEO von Redaelli Tecna. Das Closing wird im Frühjahr erwartet. Über den Kaufpreis vereinbarten die Beteiligten Stillschweigen.

Finanzierung durch Raiffeisenlandesbank

Unterstützt wird Teufelberger beim Kauf von Redaelli Tecna finanzierungsseitig durch die Raiffeisenlandesbank OÖ sowie durch die Beteiligungsunternehmen der Raiffeisenbankengruppe OÖ. Die Invest AG und der OÖ Beteiligungsfonds gehen dazu eine Minderheitsbeteiligung am neu geformten Joint Venture ein. „Die Raiffeisenlandesbank OÖ und mit ihr die gesamte Raiffeisenbankengruppe OÖ sind bei Finanzierungen und im Beteiligungsbereich für viele Unternehmen ein langfristiger Partner sowie Investor. Wir freuen uns, ein oberösterreichisches Paradeunternehmen wie Teufelberger bei einer so wichtigen Transaktion begleiten zu können“, unterstreicht RLB OÖ-Beteiligungsvorstand Reinhard Schwendtbauer.