Vortrag: Erben und Vererben richtig gemacht

27.01.2017, 15:02 Uhr

Die Sparkasse OÖ informierte über die richtige Vorsorge.

WELS. „Erben und Vererben“ stand im Mittelpunkt der Veranstaltung, die am 23. Jänner in Wels über die Bühne ging. Notar Markus Seidl informierte im bis auf den letzten Platz gefüllten Sparkassen-Saal über die Möglichkeiten der Vermögensweitergabe mit Schwerpunkt auf steuerliche und rechtliche Auswirkungen. „Je früher man sich dem Thema widmet, umso größer und flexibler sind die Gestaltungsmöglichkeiten. Jeder Todesfall ist eine Not- und Trauersituation, in der Rechtssicherheit und eine klare Regelung, eine wesentliche Hilfe für die Angehörigen darstellen.“ Seitens der Sparkasse OÖ referierte Peter Appl, Landesdirektor der s Versicherung für Oberösterreich darüber, wie und mit welchen Produkten am besten vorgesorgt werden kann.Sparkasse OÖ-Filialdirektor Markus Nörpel verwies auf das vom Sparkassensektor aufgelegte Handbuch zum Thema „Erben und Vererben, wie entscheide ich richtig?“, welches jeder Besucher im Anschluss erhielt.