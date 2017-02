Vortrag: Wie man mit Online-Marketing Kunden gewinnt

03.02.2017, 14:49 Uhr

Zahlreiche Interessierte kamen zur ersten Best Step Veranstaltung des Jahres mit Thomas Reischauer (Reischauer Consulting GmbH) und Hermann Stanzel (Foto-Atelier 2 Ges.m.b.H.).

WELS. Online-Marketing wird immer vielfältiger, Schlagwörter wie Blogs, Webinar, Newsletter, Social Media, SEO, Video Marketing sind heute in aller Munde. Online-Marketing ist heutzutage nicht mehr wegzudenken. Um diese Tools sinnvoll und gewinnbringend einzusetzen, ist es wichtig ein Online-Marketingkonzept zu erstellen, das optimiert ist auf die Branche in der man tätig ist. Nicht jedes Tool ist für alles geeignet, die einzelnen Tools haben gewisse Stärken und Schwächen. Mit einigen Tipps und Tricks lassen sich die Tools optimal zur Neukundengewinnung, Kundenbindung und Kundenkommunikation einsetzen.Im Anschluss an die Veranstaltung haben die Teilnehmer die Chance genutzt um mit den Vortragenden und den anderen Teilnehmern beim Buffet über das gehört zu diskutieren.

Die nächste Best Step Veranstaltung findet am 6. März um 18.00 Uhr statt. Details und Anmeldung unter www.beststep.at