Wechsel im WBA-Aufsichtsrat

05.01.2017, 14:54 Uhr

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß folgt auf Christa Raggl-Mühlberger.

WELS. Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß wurde vom Welser Stadtsenat einstimmig für den Aufsichtsrat der Wels Betriebsansiedelungs-GmbH nominiert. Die Geschäftsführerin der Firma Fronius International GmbH folgte mit 1. Jänner 2017 auf Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger, die ihr Mandat zurückgelegt hat. Neben Engelbrechtsmüller-Strauß sind weiterhin Christian Kittenbaumer, Martin Oberndorfer und Andrea Fuchsberger im Aufsichtsrat der WBA vertreten. Diese kümmert sich als 100-prozentige Tochter der Stadt Wels um die Planung und Entwicklung von Gewerbegebieten. In weiterer Folge bemüht sich die WBA auch um die Ansiedlung von Unternehmen mit möglichst hohem Bedarf an gut ausgebildeten Arbeitskräften. Zudem unterstützt sie in Wels ansässige Firmen bei Expansionsplänen. "Als Unternehmerin mit starkem Bezug zur Stadt Wels ist Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß als Mitglied des WBA-Aufsichtsrates bestens geeignet. Ich wünsche ihr für diese verantwortungsvolle Aufgabe alles Gute. Bei Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger bedanke ich mich für ihre bisherige engagierte Tätigkeit als Vorsitzende des WBA-Aufsichtsrats recht herzlich", so Bürgermeister Rabl.