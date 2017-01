Welser Wirtschaftsservice zieht Bilanz

04.01.2017, 05:00 Uhr

Leerstandsquote in der Innenstadt auf unter vier Prozent gesunken.

WELS. Das Wirtschaftsservice Wels zieht zum Jahresende eine positive Bilanz: 64 Eröffnungen von Geschäfts- und Gastronomieflächen im Jahr 2016 und eine aktuelle Leerstandquote von unter vier Prozent zeigen die ersten Erfolge auch in der Innenstadt. Darüber hinaus konnten bereits weitere Neuansiedelungen gewonnen werden, die im neuen Jahr das Einkaufserlebnis in der Welser Innenstadt bereichern sollen. Unter anderem wechselt Juwelier Stockinger von der Ringstraße auf eine größere Fläche mit rund 123 Quadratmetern in die Gortana Passage und die Damenboutique "Valerie" bietet mit der Neueröffnung ab 2. März skandinavische Modelabels in der Schmidtgasse 26 an. Für das Jahr 2017 sind derzeit bereits acht neue Projekte in der Innenstadt fixiert. Weitere Verhandlungen auf den, durch planmäßige Rochaden, frei werdenden Flächen, wie "Juwelier Stockinger" und vormals "Benetton kids" in der Ringstraße, sind ebenfalls bereits in einem sehr konkreten Planungs-Stadium mit Interessenten. "Wir bemühen uns, den Charme der Stadt zu nutzen und versuchen statt Filialisten echte Unternehmerpersönlichkeiten nach Wels zu bringen", mein Wirtschaftsreferent Peter Lehner. Auch in puncto Betriebsansiedlungen sei einiges gelungen. Maßgeblich ist es für Lehner, dass die Absiedlungspläne des Unternehmens Felbermayr seit Anfang des Jahres vom Tisch sind. Insgesamt konnten 28 Neuansiedlungen fixiert werden. Derzeit laufen Verhandlungen zur Erschließung weiterer Flächen außerhalb der Autobahn entlang der Grieskirchnerstraße. Im ersten Quartal 2017 soll zudem auch der Wirtschaftspark Voralpenland operativ tätig werden.