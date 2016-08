Back to the 70/80 Disco

Am Samstag, 10.September ist es wieder soweit!Da wird das Gemeindezentrum Götzens in einen Discotempel der 70/80 verwandelt!!Mit den originalen Djs Unsterbliche Hits, original Disco-Feeling und die Klamotten von anno dazumal!Für die jung gebliebene Generation, die schon immer mal wissen wollte, wie es früher im Mittelgebirge war – hier kommt der Top-Termin für alle.Klartext: Party wie damals mit der fetzigen Musik von ABBA, Genesis, Falco, Bony M, Earth, Wind & Fire etc.

Die DJs Andy, Mike und Berni bringen das auf die Bühne, was damals in den Discos angesagt war. Dazu gehört auch die bunte Dekoration und natürlich auch die unvermeidliche Disco-Leuchtkugel – gleichzeitig auch eine Videowall, die Lasershow und das 15.000-Watt-Soundystem.Das Outfit aus den 70er- und 80er-Jahren ist fast schon Pflicht, aber auch alle, die keine Klamotten von damals haben, müssen hier mitmischen. Back to the Disco-Roots!vom MittelgebirgeSeid live dabei und sichert Euch rechtzeitig Tickets.