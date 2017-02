Maskenball am Unsinnigen Donnerstag der Kemater Hiat

Kematen in Tirol

Auch heuer findet wieder der weitbekannte Kemater Maskenball am Unsinnigen Donnerstag statt, der mittlerweile auch die Nachbardörfer in seinen Bann gezogen hat.



Tanzmusik ist organisiert und auch die traditionellen Oreise der Geschenkskörbe sind bereits in Vorbereitung.



Somit kann einem lustigen, maskierten, närrischen Abend nichts mehr im Wege stehen.



Fragt sich nur noch wer hinter welcher Maske steckt ??