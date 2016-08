Tag der Freude im Jungscharhaus Mutters

Mutters: Jungscharhaus |

Ein vielfältiger und kreativer Tag, an dem wir gemeinsam gestalten, tanzen, singen, lachen, kochen, mit Worten jonglieren und uns des Lebens freuen.



Folgende Workshops werden angeboten:



Morning Breeze - Yoga am Morgen

Töpfern - Phantasie in Ton

Charly Chaplin: Lesen mit Herz und Hirn

Hawaiianischer HULA-TANZ

Chor-Schnupperworkshop

Mit Worten experimentieren

Fröhliche Küche

Malen - Ausdruck in Farbe und Form

Abschlussritual



Die Teilnahme an den Workshops und das Frühstück sind kostenlos - Mittagessen, Kaffee und Kuchen gibt es um sagenhafte 5 €, nur Kaffee und Kuchen um 2 €.

Anmeldung bitte für Frühstück und Mittagessen unter Tel.: 0699/16202020 oder per Mail an e.kutmon@kraftfuerleben.org