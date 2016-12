"Wer öffnet die Tür?" Weihnachtsspiel der Kinder des Elisabethinums

„Die Tür zum Glück geht nach außen auf.“ Dieser Satz des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard fällt mir ein, wenn ich den Titel des heurigen Weihnachtsspiels der Kinder des Elisabethinums lese. Für mich bedeutet der Satz: Glück liegt nie nur in uns allein, Glück entsteht immer in unseren Beziehungen

zu anderen. Um andere Menschen zu treffen, muss ich meine Türe öffnen, ich muss neue Räume betreten oder bereit sein, Menschen zu mir einzuladen. Für Christen tut sich auch zu Weihnachten eine Türe auf. Das bettelarme Kind in der Krippe lädt uns ein, in jedem Menschen, der uns begegnet, dieses heilige Kind

zu suchen und zu ehren. Das Elisabethinum ist das ganze Jahr über ein Ort der offenen Türen und der bereichernden und

beglückenden Begegnungen. Das macht uns froh, und dafür sind wir dankbar.

Ich wünsche Ihnen und Euch allen gesegnete und friedvolle Weihnachten,



Klaus Springer

(Leitung slw Elisabethinum)